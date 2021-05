Vor FDP-Parteitag Wissing ruft zum Verteidigen der Grundrechte auf

So entscheide etwa die Ministerpräsidentenkonferenz, obwohl sie kein Verfassungsorgan sei. „Ich habe als Bürger aber einen Anspruch darauf, dass in der Krise Verfassungsorgane entscheiden und nicht inoffizielle Runden“, sagte Wissing. Er warnte davor, autoritäres Vorgehen beispielsweise zur Abwehr des Klimawandels zu nutzen. „Die These, in einer Krise könne man das Grundgesetz etwas großzügiger handhaben, ist brandgefährlich.“



Der FDP-Sozialpolitiker Vogel forderte, den Sozialstaat endlich an die moderne Arbeitswelt anzupassen. „Wir haben erlebt, dass in der Pandemie Menschen millionenfach im Homeoffice saßen, und dass wir diese gezwungen haben, sich in rechtlichen Grauzonen zu bewegen. So passt das Arbeitszeitgesetz nicht zur Realität von Homeoffice. Es wird millionenfach gebrochen.“