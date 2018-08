Vor Landtagswahl: Söder schreibt SPD als politischen Gegner in Bayern ab

MünchenBayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schreibt die SPD angesichts ihrer schlechten Umfragewerte gut sieben Wochen vor der Landtagswahl als politischen Gegner demonstrativ ab. „Die SPD wird ersetzt durch die Grünen“, sagte Söder am Donnerstag bei der Präsentation eines Wahlplakats in München. Den Internet-Klau des CSU-Slogans „Söder macht's“ durch die SPD nannte er einen „netten Abi-Streich“. Die in Umfragen in Bayern vor der SPD liegenden Grünen stünden indessen für Bevormundung und Verbote, kritisierte Söder.