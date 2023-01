Vor Nato-Treffen in Ramstein „Außer Scholz' roter Linie spricht nichts mehr gegen die Lieferung von Leopard-2-Panzern“

Null – das ist die Schätzung der Truppe. „Wir haben am Ende nicht nur keine Leos abzugeben, wir müssten eher selbst welche bekommen, um notwendige Übungen durchführen zu können“, heißt es in Kreisen des Heeres. Ähnlich sehen das die Hersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) und Rheinmetall. Zwar wollen sich beide offiziell nicht zu möglichen Panzerreserven oder Lieferungen äußern. Doch hinter den Kulissen ist zu hören, dass die Bestände an Altgeräten in Deutschland gering sind. KMW, heißt es in der Branche, habe keine Fahrzeuge eingelagert. Rheinmetall hat zu einem früheren Zeitpunkt von gut 20 älteren Fahrzeugen in seiner Reserve berichtet.



Lesen Sie auch: Das kann der Kampfpanzer Leopard 2



Soll die Ukraine eine spürbare Zahl an Kampfpanzern aus deutscher Produktion bekommen, müssen diese also notgedrungen aus anderen Ländern kommen. Und damit müsste Scholz den Forderungen der Nato-Partner nachgeben. Lieferungen angekündigt haben bereits Polen, Spanien und Finnland. Weitere Staaten wären Dänemark und die Gruppe der LeoBen abgekürzten Leopard-Benutzer Belgien, Niederlande und Norwegen, die den Panzer technisch ähnlich weiterentwickelt haben wie Deutschland. So kämen 100, nach optimistischen Schätzungen sogar 150 Panzer in kurzer Zeit zusammen. Sie alle könnten in den Werkstätten der Hersteller oder auch der Bundeswehr renoviert werden.