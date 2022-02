Vor Scholz-Besuch bei Biden „Mit Blick auf die Ukraine waren die Handlungen der Deutschen bestenfalls enttäuschend“

WirtschaftsWoche: Senator Risch, Bundeskanzler Scholz kommt zu seinem Antrittsbesuch nach Washington. Was erwarten Sie von Deutschland angesichts der Situation in der Ukraine?

Jim Risch: Die bisherigen Handlungen der deutschen Regierung mit Blick auf die Ukraine waren bestenfalls enttäuschend. Wir alle in der NATO tun, was wir können, um der Ukraine zu helfen. Und ich denke, viele von uns glauben, dass ein Land mit Deutschlands Bedeutung und Möglichkeiten viel tun könnte und sollte. Gerade in einer Zeit, die für die Zukunft der europäischen Sicherheitsordnung so wichtig sein wird. Ich hoffe, die Bundesregierung wird sich dazu entscheiden, das Richtige zu tun.