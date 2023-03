Vorbild Dänemark? : Feiertag abschaffen für stärkere Bundeswehr? 26 Prozent der Deutschen sind dafür

Auch in den Altersgruppen gibt es Unterschiede – die jedoch wenig überraschen dürften. Wer 65 Jahre und älter ist, würde demnach am ehesten auf einen Feiertag verzichten: in dieser Gruppe stimmten 36 Prozent dafür, dass künftig einen Tag mehr gearbeitet werden sollte, um das Militär besser auszustatten. Viele Menschen aus dieser Altersgruppe dürften allerdings schon in Rente sein oder sich diesem Lebensabschnitt nähern, ein Feiertagsverzicht wäre für sie also kein allzu großer Verlust.