Vorbild England Zurück zur Normalität – jetzt!

Für die Politik bedeutet das: Sie sollte endlich anfangen, zwei Schritte vorauszudenken, statt nur zu reagieren. Eine vielleicht nötige dritte Booster-Impfung muss rechtzeitig bereitstehen. Ebenso ein Konzept, wie ungeimpfte Kinder in offenen Schulen und Kitas geschützt werden. Und zuletzt brauchen Impfkampagnen im Ausland mehr Geld, um neue Mutationen zu verhindern.



