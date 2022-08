Vorgaben der Bundesregierung „Viele Unternehmen sind durch die gestiegenen Preise existenziell bedroht“

20 Prozent weniger Gas als bisher soll in Deutschland verbraucht werden, um eine Notlage bei der Versorgung abzuwenden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat dafür zwei Verordnungen zum Energiesparen eingebracht. Am meisten sparen lässt sich aus Sicht des Ministeriums in der Industrie und beim Wohnen – um bis zu 10 Prozent könne dort der Gasverbrauch gesenkt werden, hieß es. Zudem ist angekündigt: Verbraucht ein Unternehmen mehr als 10 Gigawattstunden Energie im Jahr, muss es ab Oktober in seine Energieeffizienz investieren.



Chemie-Vertreter Große Entrup hält das weitere Einsparpotenzial seiner Branche für überschaubar. „Manche drosseln die Produktion oder verzichten ganz darauf, bestimmte Produkte herzustellen. Wer kann, ersetzt Gas durch Öl oder Kohle.“ Umsteigen auf andere Brennstoffe könnten Standorte, an denen noch Ölkessel oder kohlebefeuerte Kraftwerke stünden.