Spitze der Grünen-Fraktion will ländliche Räume stärken

26. August 2023 | Quelle: dpa

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann fordert Unterstützung für die ländlichen Räume. Bild: Bild: dpa

Die Grünen-Fraktion im Bundestag will die ländlichen Räume in Deutschland angesichts von Befürchtungen über eine zunehmende Abkopplung stärken. „Ländliche Räume prägen unser Land, nicht der vermeintliche Gegensatz von Großstadt oder Dorf”, heißt es in einem elfseitigen Entwurf des Fraktionsvorstands, der bei einer Klausur an diesem Montag in Berlin beschlossen werden soll.