Vorsitz-Wahl CDU sagt Sonderparteitag wegen Corona-Krise ab

Kramp-Karrenbauer erklärte, für die CDU sei klar, „die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen in unserem Land haben höchste Priorität“. Jeder sei aufgerufen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Sie wolle dem Parteivorstand empfehlen, den Parteitag zu verschieben „und ihn durchzuführen, sobald die epidemische Lage dies gestattet“. Auf der CDU-Internetseite veröffentlichte Kramp-Karrenbauer einen Brief an die CDU-Mitglieder.