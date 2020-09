Vorsitzwahlen Parteitage in Hamburg, Bremen und Thüringen wählen neue Landesspitzen

In seiner Bewerbungsrede sagte Maier mit Blick auf die vorgezogene Landtagswahl 2021 in Thüringen: „Ich will gewinnen.“ Ziel der Sozialdemokraten müsste es zumindest perspektivisch - noch nicht 2021 - sein, die Landesregierung in Thüringen zu führen. Die Ära von Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow werde zu Ende gehen, so der neue SPD-Vorsitzende.