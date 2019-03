Vorstandsvergütung Barley lehnt Deckelung von Managergehältern ab

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will trotz der vielfachen Kritik an hohen Managergehältern nicht in die Vergütung von Unternehmensvorständen eingreifen. Bei der nächsten Sitzung des Bundeskabinetts am 20. März will Barley nach Informationen der WirtschaftsWoche einen Gesetzentwurf (Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie) einbringen, demzufolge die Kompetenz für die Managergehälter „weiterhin eindeutig beim Aufsichtsrat verbleibt“. Eine politische Deckelung von Spitzengehältern lehnt die Ministerin demnach ab.