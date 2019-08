Vorstoß von Kramp-Karrenbauer Das sagt ein Heizungsbauer zur Abwrackprämie für Ölheizungen

Und Vermieter oder Hausverwaltungen handhaben das anders?

Zum Teil schon, viele wollen die Heizung so lange laufen lassen wie nur eben möglich. Ein Vermieter muss ja auch nicht den ineffizienten Betrieb bezahlen, sondern lediglich die Anschaffung. Neben einer Abwrackprämie wäre ein Zuschuss für Vermieter in solchen Fällen sinnvoll: Investitionen in ein energieeffizienteres und somit auch klimafreundlicheres Haus kann ein Vermieter zwar auf die Miete umlegen. Bislang galt das für elf Prozent der Kosten. Dieser Satz wurde allerdings auf acht Prozent gesenkt. Meiner Meinung nach ist das die falsche Richtung. Denn durch eine effizientere Heizung sinken in der Regel die Nebenkosten der Mieter, auch wenn die Kaltmiete durch die Umlage der Investitionskosten steigt. Es würde also beiden Parteien zugutekommen.