Vorwurf aus Reihen der Bundeswehr: Verband beklagt Führungsversagen im Beschaffungsamt der Bundeswehr

KoblenzDas Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr leidet nach Ansicht eines internen Verbandes unter mangelhafter Führung. „Es findet kein wirkliches Führen mehr statt“, sagte der Vorsitzende des Technischen Dienstes der Bundeswehr, Jens Obermeyer, am Montag in Koblenz. Jeder Vorgesetzte sichere sich nach oben ab. „Das führt dazu - das ist Führungsversagen aus meiner Sicht -, dass wir keine Vertrauenskultur mehr haben.“ Er betonte: „Wir leben hier in einer Welt aus Versagensangst.“