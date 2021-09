Scholz' Twitter-Terminator, sein Ausputzer und Alleskönner wird plötzlich zu einem (kleinen) Problem für den wahlkämpfenden Kanzlerkandidaten. Der Rund-um-die-Uhr-Twitterer Schmidt hat diesmal zu schnell und unüberlegt einen Tweet rausgehauen. In einem Moment, wo er glaubte, sich schützend vor seinen Chef werfen zu müssen. Am Donnerstag voriger Woche durchsuchten Beamte der Staatsanwaltschaft und der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück die Amtsräume des Bundesfinanzministeriums. Es ging um ein Verfahren wegen Strafvereitelung im Amt bei der Financial Intelligence Unit (FIU). Die Geldwäschebekämpfungseinheit gehört zum Zoll, der wiederum in den Geschäftsbereich von Bundesfinanzminister Scholz fällt. Schmidt veröffentlichte daraufhin Auszüge aus dem Gerichtsbeschluss, um die Pfeile vom Ministerium weg und allein hin zur FIU zu lenken. Es ginge ja gar nicht ums BMF. Nach Angaben der Osnabrücker Staatsanwaltschaft ist jedoch mit dem Tweet der Anfangsverdacht von „verbotenen Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen“ gegeben, wie der „Tagesspiegel“ am Dienstag dieser Woche als erstes schrieb.