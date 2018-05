VW-Skandal: Justizministerin Barley rechnet fest mit Beschluss für Musterfeststellungsklage

Justizministerin Katarina Barley hat die Union aufgefordert, das Gesetz zur Musterfeststellungsklage schnell in die Wege zu leiten. „Die Zeit drängt“, sagte Barley im Interview mit dem Redaktions Netzwerk Deutschland (RND). „Im Koalitionsvertrag haben wir festgelegt, dass diese Eine-für-Alle-Klage am 1. November diesen Jahres in Kraft treten muss. Ich gehe davon aus, dass das Kabinett die Musterfeststellungsklage am Mittwoch nächster Woche beschließen wird.“