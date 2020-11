Wachstum Fast eine Million mehr Schüler in zehn Jahren

In den ostdeutschen Flächenländern wird die Schülerzahl laut Prognose von knapp 1,45 Millionen im Jahr 2019 nur geringfügig auf 1,48 Millionen im Jahr 2030 steigen. In den westdeutschen Ländern soll es im selben Zeitraum eine Zunahme von 8,5 auf 9,3 Millionen geben (plus 9,8 Prozent). Noch stärker fällt das erwartete Wachstum in den Stadtstaaten aus mit einem Plus von 15,1 Prozent auf 918.000.