Wachstum: Lindner unzufrieden mit schwacher IWF-Konjunkturprognose für Deutschland

Bundesfinanzminister Christian Lindner ist unzufrieden mit der Konjunkturprognose des IWF für Deutschland. „Der Internationale Währungsfonds ist sehr pessimistisch“, sagte der FDP-Vorsitzende am Mittwoch in Washington am Rande der IWF-Tagung. Die Finanzorganisation erwartet für Deutschland in diesem Jahr eine schrumpfende Wirtschaftsleistung.