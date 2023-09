Wachstumsaussichten Deutschland steuert auf eine lange und schwere Wachstumskrise zu

Es betrifft auch die mittelfristigen Aussichten für das Wachstum und den Wohlstand am Standort Deutschland. Wie schlecht es darum steht, hat das Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel in einer mittelfristigen Wachstumsprojektion ausgerechnet. Demnach dürfte die Produktionsmenge an Gütern und Dienstleistungen, die die deutsche Wirtschaft bei normaler Auslastung ihrer Kapazitäten erzeugen kann, im Mittel der nächsten Jahre nur noch um 0,4 Prozent pro Jahr zunehmen. Das ist weniger als ein Drittel des langjährigen Durchschnitts von 1,3 Prozent.