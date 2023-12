Wachstumschancengesetz: Die Wut der FDP auf die Blockade der Union

Und ja, selbstverständlich ist auch die FDP kein Befürworter bürokratischer Mehrauflagen wie z.B. der nationalen Anzeigepflicht. Im Sinne einer Lösungsfindung haben wir allerdings an Kompromissen gearbeitet, während die Union lieber die eigene Profilierung in den Mittelpunkt gestellt hat. Im Ergebnis ist die Umsatzgröße für verpflichtende Anzeigen für nationale Steuergestaltungen erhöht worden und es sollte eine „white list“ mit nicht zu beanstandenden Gestaltungsmodellen erstellt werden. So funktioniert konstruktive Regierungsarbeit.