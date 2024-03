Wachstumschancengesetz: Ein großer Schritt für die Ampel, ein kleiner fürs Land

Schwerfällig, langsam, widerstrebend – aber es tut sich etwas. Bund und Länder, Regierung und Opposition sind nicht vollends ineinander in Stillstand verhakt. Angesichts nerviger Streikwellen, einer maroden Infrastruktur und der flächendeckenden Digitalverweigerung in der öffentlichen Verwaltung in diesem Land wagte man dies kaum noch zu hoffen. Nach all den Mehrbelastungen zeigt die Ampel-Koalition, dass es auch anders gehen kann. Und die Opposition verweigert sich nicht total.