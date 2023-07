Wachstumschancengesetz Lindner will milliardenschweres Steuerentlastungspaket für Mittelstand schnüren

Bundesfinanzminister Christian Lindner will wegen der seit längerem schwachen Wirtschaftsentwicklung in Deutschland Unternehmen steuerliche Entlastungen gewähren. „Die Wirtschaft benötigt Impulse - selten war das so dringlich wie jetzt“, twitterte der FDP-Vorsitzende am Mittwoch. Im Umfeld des Ministeriums hieß es, vorgesehen sei eine Entlastung im Volumen von rund sechs Milliarden Euro pro Jahr. Ob die Ampel-Partner SPD und Grüne bei den Plänen mitziehen, ist aber noch unklar.