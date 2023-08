Wachstumschancengesetz Triumph für Lindner, Ohrfeige für Grüne, Hoffnung für Deutschland

Im verbissen geführten Kampf für Kindergrundsicherung und Klimaschutz mussten viele – auch Unternehmensführer – in den vergangenen anderthalb Jahren den Eindruck gewinnen, dass dieser Ampel-Koalition die Wirtschaft völlig Wumpe ist. Gut genug als Geldesel, aber ansonsten verachtet und ignoriert. So hoffnungslos empfanden Unternehmen seit geraumer Zeit die Lage, dass mittlerweile ein investiver Exodus ins Ausland stattfindet.



So aber können hunderttausende Unternehmen wieder Hoffnung schöpfen, dass das Wachstumschancengesetz eine politische Trendwende für die zweite Hälfte der Legislaturperiode einläutet.