Wachstumschancengesetz Zoff um Lindners Steuergesetz

Aber auch an der Klimaschutzprämie in Lindners Gesetzentwurf lässt der unabhängige Bundesrechnungshof kein gutes Haar. Angesichts der Ausgestaltung würden von insgesamt rund 2,27 Millionen Unternehmen lediglich 0,1 bis 0,5 Prozent der Unternehmen die Prämie in Anspruch nehmen können. Nach Auffassung des Bundesrechnungshofes kann die gewollte Breitenwirkung der Förderung so nicht erreicht werden. Weiter: „Ebenso fraglich ist, ob das hierüber erreichbare Energieeinsparpotenzial einen maßgeblichen Beitrag zur Verminderung des Kohlendioxidausstoßes und damit für den Klimaschutz leisten kann.“