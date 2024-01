Wachstumspolitik Warum es in Frankreich besser läuft als in Deutschland

Ein weiterer entscheidender Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland: Das deutsche Wirtschaftsmodell der Nachkriegszeit stützt sich stark auf den Export, der heute fast die Hälfte der Wirtschaftsleistung ausmacht. Das Modell wurde durch politische Präferenzen und – vor der Einführung des Euro – durch eine auf die starke D-Mark ausgerichtete Geldpolitik geprägt. Darüber hinaus hat die deutsche Wirtschafts- und Steuerpolitik in der Vergangenheit den Industriesektor begünstigt, von der Automobilindustrie über die chemische Industrie bis hin zum Maschinenbau. Die Politik konzentrierte sich darauf, den Anteil der Industrie an der Wirtschaftsleistung zu steigern, der derzeit fast doppelt so hoch ist wie in Frankreich.



Lesen Sie auch: Industriepolitik – die Welt wartet nicht auf Europa



Trotz aller Unterschiede haben die Volkswirtschaften Frankreichs und Deutschlands weit mehr Gemeinsamkeiten, als allgemein anerkannt wird. Frankreich hat in den vergangenen vier Jahren zwar besser abgeschnitten als Deutschland, ist aber immer noch dabei, den bemerkenswerten Wirtschaftsboom Deutschlands in den 2010er-Jahren aufzuholen. Deutschland hat eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in Europa, seine Unternehmen konnten ihre hohen globalen Marktanteile halten.