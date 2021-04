Wählergunst Umfrage: Grüne überholen Union – SPD, Linke und AfD verlieren an Zustimmung

Die Grünen haben einer Umfrage zufolge die Union in der Wählergunst überholt. Im „Sonntagstrend“ des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag der „Bild am Sonntag“ legen die Grünen um sechs Prozentpunkte zu und kommen auf 28 Prozent. Das ist der Zeitung zufolge der höchste Grünen-Wert in der Geschichte des „Sonntagstrends“. Die Union verliert zwei Punkte und liegt nun bei 27 Prozent.