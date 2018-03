Wählerumfrage: SPD fällt auch bei Forsa auf 16 Prozent

BerlinDie SPD ist vor dem Mitgliedervotum zur Neuauflage der großen Koalition in einer weiteren Umfrage auf 16 Prozent abgerutscht. Im wöchentlichen RTL/n-tv-Trendbarometer gab die Partei einen Punkt auf den niedrigsten Wert ab, den Forsa in 25 Jahren je für die Sozialdemokraten ermittelt hat. Der designierten Parteichefin Andrea Nahles stehen die Deutschen der am Montag veröffentlichten Erhebung zufolge skeptisch gegenüber.