Wählerwanderung Bayern ist konservativ – wie immer

Bei der Wählerwanderung zeigt sich, an wen die Volksparteien im Freistaat Stimmen verloren haben. So büßte die CSU nach Schätzungen etwa 190.000 Wählerinnen und Wähler an die Grünen ein, 222.000 an die Freien Wähler und etwa 160.000 an die AfD. Die SPD muss dagegen eine Abwanderung von 230.000 Wählerinnen und Wähler an die Grünen, 150.000 an CSU und 80.000 an die Freien Wähler verkraften. Zum Vergleich: Insgesamt erhielt die SPD gut 1,3 Millionen Stimmen, die CSU rund 5 Millionen.