Bundesbank lehnt höheres Inflationsziel ab

Die Überlegungen anderer Zentralbanken, das angestrebte Inflationsziel von etwa zwei Prozent zugunsten einer höheren Marke aufzugeben, wird bei der Bundesbank kritisch gesehen. Inflationserwartungen an den Finanzmärkten könnten aus dem Ruder laufen, warnten die Experten der deutschen Notenbank in ihrem Monatsbericht für Juni am Montag. Im Extremfall würden Erwartungen an den Börsen auch langfristig nicht mit der neuen Zielmarke der Währungshüter übereinstimmen. Der Zentralbank drohe dann ein Glaubwürdigkeitsverlust.