Währungspolitik: Bulgariens neue Regierung plant 2024 die Einführung des Euro

Bulgariens neue Regierung strebt 2024 die Einführung des Euro an. Er sei zuversichtlich für dieses Eintrittsdatum, sagte Finanzminister Assen Vassilev der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. „Wir haben das Ziel für Bulgarien bestätigt, am 1. Januar 2024 den Euro einzuführen“, sagte er. Technisch würden alle Arbeiten umgesetzt, das laufe ziemlich gut. Daher gebe es keine Themen. Aktuell umfasst die Euro-Zone 19 Mitgliedsländer.