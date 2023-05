Wärmewende: Der Staat kann sich seine eigenen Gesetze nicht leisten

Wer heute durch den Neubau eines städtischen Verwaltungsgebäudes läuft, wird in aller Regel gasbetriebene Heizungen vorfinden und keine Wärmepumpen. Bei älteren Immobilien im Besitz der Städte und Gemeinden sind außerdem noch eine Menge Ölheizungen in Betrieb. Das bedeutet eine riesige Finanzierungslast, denn auch die Kommunen müssen die vom Bund verordnete Wärmewende vollziehen. Die Kosten dafür sind gewaltig: Rund 135.000 kommunale Verwaltungsgebäude, Schulen, Kranken- und Bürgerhäuser stehen zur Sanierung an. Wo immer auch ab dem kommenden Jahr eine Altheizung kaputtgeht, muss nach dem neuen Gesetz des Bundeswirtschaftsministers ein ökologisch unbedenklicher Ersatz her – und 2045 ist dann ohnehin Schluss mit Gas.