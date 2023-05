Wärmewende Kommunen warnen vor Überforderung durch Wärmeplanungs-Gesetz

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) warnte vor negativen Folgen des Gebäudeenergiegesetzes ohne den gleichzeitigen Beschluss grundlegender Rahmenbedingungen für die künftige kommunale Wärmeversorgung. „Wir brauchen eine Wärmewende aus einem Guss”, sagte Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae der „Augsburger Allgemeinen” (Donnerstag). Es bestehe die Gefahr, dass viele Haushalte im Unklaren seien, welche Heizung für sie am besten in Frage komme.



