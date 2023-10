Waffen Deutsche Rüstungsexporte steuern auf Rekord zu

02. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Schützenpanzer der Bundeswehr vom Typ Puma im Werk von Rheinmetall in Unterlüß. Bild: Bild: dpa

Vor allem wegen der Waffenlieferungen in die Ukraine steuern die deutschen Rüstungsexporte in diesem Jahr auf einen Rekord zu. In den ersten drei Quartalen hat die Bundesregierung bereits Ausfuhren von Waffen und militärischer Ausrüstung im Wert von 8,76 Milliarden Euro genehmigt und damit mehr als im gesamten Vorjahr (8,36 Milliarden Euro). Bis zum Ende des Jahres dürfte damit der Rekordwert von 2021, als Rüstungsexporte für 9,35 Milliarden Euro genehmigt wurden, mit großer Wahrscheinlichkeit übertroffen werden.