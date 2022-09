Waffen für die Ukraine „Die Bundeswehr repariert Geschütze wie beim Teledoktor“

Ihre Haltung rührt wohl aus dem, was die Ministerin sowohl aus der Truppe als auch aus der Industrie wahrnimmt. „Wir sind einfach am Limit dessen, was wir für die eigene Ausbildung brauchen“, sagt ein leitender Offizier. Schon jetzt fehle es am Material zur Teilnahme an internationalen Verbänden und nicht selten sogar zum Üben daheim. Weil es an Wartungspersonal und Ersatzteilen fehlt, teilen sich die Einheiten schon jetzt die Fahrzeuge – bürokratisch beschönigend heißt das „Dynamisches Fähigkeitsmanagement“. Bereits das setze der Moral der Truppe zu. Jetzt habe sie statt der versprochenen Neuanschaffungen im Rahmen des 100-Milliarden-Rüstungsprogramms auch noch das Gefühl, sie solle sogar weiter geschröpft werden. „Wie würden sich die Abgeordneten fühlen, wenn sie sich zu dritt einen Computer teilen müssten, weil die anderen zwei woanders gebraucht werden?“, sagt der Offizier.