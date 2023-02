Waffen Ischinger: Internationaler Vorstoß gegen Nuklearkatastrophen

17. Februar 2023 | Quelle: dpa

Wolfgang Ischinger bei seiner Abschlussrede zur Münchner Sicherheitskonferenz im vergangenen Jahr. Bild: Bild: dpa

Kurz vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz hat deren Ex-Chef Wolfgang Ischinger gemeinsam mit früheren hochrangigen Politikern von den Atommächten Schritte zur Vermeidung einer nuklearen Konfrontation gefordert. Der anhaltende militärische Konflikt in der Ukraine erhöhe die Risiken eines Einsatzes von Atomwaffen dramatisch, heißt es in einem Schreiben der Gruppe um Ischinger an Kanzler Olaf Scholz (SPD).