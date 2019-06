Waffengeschäfte Regierung verschärft Richtlinien für Rüstungsexporte

24. Juni 2019 , aktualisiert 24. Juni 2019, 20:55 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die deutschen Regeln für Rüstungsexporte sind schon jetzt so restriktiv wie in kaum einem anderen Land der Welt. Jetzt werden sie an einigen Stellen sogar noch einmal verschärft. An einer Stelle könnte sich aber eine Lockerung ergeben.