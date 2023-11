Um die Fahrzeuge auf Vordermann zu bringen, werden sie an den Rheinmetall-Standorten Unterlüß und Kassel aufbereitet. Es ist nicht die erste Leopard-Bestellung für die Ukraine bei der deutschen Waffenschmiede. Die Niederlande und Dänemark gaben im Juni die Lieferung von 14 Panzern des neueren, aber auch schon in die Jahre gekommenen Typs 2A4 in Auftrag, diese Stahlkolosse sollen ebenfalls nächstes Jahr an die Ukraine übergeben werden. Außerdem überließen die Bundeswehr und Armeen anderer Nato-Staaten dem osteuropäischen Staat bereits Leopard-Panzer aus eigenen Beständen.