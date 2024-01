Waffenlieferung Löst ein Raketen-Ringtausch das Taurus-Problem des Kanzlers?

25. Januar 2024 | Quelle: dpa

Ein Marschflugkörper Taurus bei einer Übung: Die Ukraine bittet um die Waffe, Deutschland will sie aber nicht an Kiew liefern. Bild: Bild: dpa

Nach monatelanger Diskussion könnte sich Deutschland möglicherweise nun doch noch über einen Ringtausch an der Lieferung von Marschflugkörpern in die Ukraine beteiligen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gibt es Überlegungen, Großbritannien oder auch Frankreich Taurus-Raketen der Bundeswehr zu liefern. Im Gegenzug würden die Nato-Verbündeten dann ihre eigenen Marschflugkörper der Typen Storm Shadow oder Scalp in die Ukraine exportieren.