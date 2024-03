Strikte Ablehnung kam vom AfD-Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla. „Eine Lieferung von Taurus bedeutet die Verlängerung des Krieges”, warnte er. „Sie schadet vielleicht Russland, aber den Ukrainern ebenso und vor allem sie gefährdet Deutschland.” Es müsse endlich darum gehen, gemeinsam mit den Kriegsparteien am Verhandlungstisch Lösungsvarianten für eine Beendigung des Ukraine-Krieges zu diskutieren. In der Debatte äußerte Sahra Wagenknecht, die mit ihrem linken Bündnis BSW als Gruppe im Bundestag vertreten ist, die Überzeugung, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen könne. Taurus werde am Sterben in der Ukraine nichts ändern, während Deutschland „damit in den Augen Russlands wohl definitiv zur Kriegspartei würde”.