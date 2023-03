Waffenlieferungen: Habeck für selektivere Rüstungspolitik und industriellen Strompreisdeckel

In der Debatte um den schwächelnden Standort Deutschland tritt Habeck Kritikern allerdings deutlich entgegen. „Wir registrieren gerade große Investitionen in Deutschland,“ sagte der Vizekanzler der WirtschaftsWoche. „Wenn Deutschland eine Aktie wäre – ich würde sie kaufen. Unser Kurs steigt“, verbreitete Habeck Optimismus nach einem Jahr Krieg in der Ukraine und hoher Inflation. Das Land sei konkurrenzfähig. „Kratzen Sie doch mal in den USA und China alle Förderregimes, Subventionen und protektionistischen Praktiken von der Fassade ab. Wie stehen wir dann im Vergleich da? Megastark.“



