Waffenlieferungen Ramstein-Treffen ohne Entscheidung über Panzerlieferungen

Der neue Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sagte, Entscheidungen würden so bald wie möglich getroffen. Er habe sein Ministerium angewiesen, die Lagerbestände zu prüfen, so dass er gegebenenfalls umgehend handeln und grünes Licht geben könne. Er sei sich sicher, dass es in Kürze eine Entscheidung geben werde. Wie sie aussehen werde, wisse er nicht.