Wagenknechts Schatzmeister Suikat „Vermögen bedeutet unverhältnismäßige Macht“

Ralph Suikat (58) ist Schatzmeister des „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW). Er soll die geplante Partei der bisherigen Linken-Politikerin finanziell aufbauen. Die dürfte populistische Töne nutzen, national in der Außenpolitik und für strikte Grenzen der Migration sein, dagegen sozial(istisch) in der Wirtschaftspolitik und gesellschaftlich konservativ. Suikat hat 2016 die Anteile seiner Firma STP, spezialisiert auf Juristensoftware, verkauft. Jetzt will der Millionär mit Impact Investment gesellschaftlich Einfluss nehmen. Einen zweistelligen Millionenbetrag hat Suikat in seine Firma 4L eingebracht. Die Gesellschaft, die für „Live, Love, Learn, Leave a Legacy“ steht, hält Anteile an der Veganmarke Veganz und dem Ladesäulen-Start-up Numbat.