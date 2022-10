Wahl-Analyse Die energiepolitische Bedeutung der Niedersachsen-Wahl

Insbesondere letzteres wird für die Grünen in einer Koalition nicht verhandelbar sein – zumal auch Weil selbst überhaupt kein gesteigertes Interesse an Fracking hat. Da aber zuletzt in Niedersachsen schon rund 97 Prozent der deutschen Gasförderung passierte und dort auch die größten noch ausbeutbaren Vorkommen lagern, dürfte das Heben dieser nationalen Reserven auf unbestimmte Zeit unmöglich sein.



Unterm Strich mögen die Grünen in Niedersachsen schlechter als erhofft abgeschnitten haben, sehr erfolgreich waren sie dennoch. Die durchwachsene Bundesmischung aus Pragmatismus, Pathos und einer Menge handwerklichen Fehlern hat ihnen in Land nicht nennenswert geschadet. Ebenso wenig die seltsame Mischung aus Konsequenz (beim Klimaschutz) und Doppelmoral (Fracking-Gas aus den USA oder von problematischen Partnern wie Katar).