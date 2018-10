Wahl in Bayern „Ökonomie ist nicht mehr die zentrale Frage“

Herr Merkel, die CSU ist von den bayrischen Wählern abgestraft worden, obwohl Bayern nach ökonomischen Daten blendend dasteht. Kommt es für Regierungen heute nicht mehr auf die Wirtschaftspolitik an, wenn sie wiedergewählt werden wollen?

Das gilt nicht mehr, wenn ein hohes wirtschaftliches Niveau anhält. In einem Land wie Deutschland, dem es der Mehrheit der Menschen so lange so gut geht, ist für diese nicht mehr die Ökonomie die zentrale Frage. Stattdessen treten andere Fragen in den Vordergrund. Nämlich häufig solche, die kulturell konnotiert sind. Und gleichzeitig heben diese Fragen oft auf das politische Personal ab. Wie frisch sind die Ideen der Politiker? Wie lange stehen sie in Regierungsverantwortung?