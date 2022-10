Wahl in Niedersachsen „Viele Mittelständler, die bisher FDP gewählt haben, sind zur AfD gewechselt“

Die AfD hat nach Einschätzung von Meinungsforscher Manfred Güllner in Niedersachsen im klassischen Wählerrevier der FDP gewildert. „Viele Mittelständler, die bisher FDP gewählt haben, sind zur AfD gewechselt“, sagte der Forsa-Chef der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. „Die Ausblutung in Richtung rechts ist das Hauptproblem der FDP.“ Die Liberalen seien im Kern eine Klientelpartei für Handwerker und Freiberufler geblieben. „Die fühlen sich von der Ampel in der Energiekrise aber schlecht vertreten“, sagte Güllner. Sie fürchteten, zerrieben zu werden zwischen großzügigen Hilfen für große Unternehmen wie Uniper und eigenen Existenzsorgen. Diese Ängste könne ihnen die FDP nicht nehmen.