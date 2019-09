Wahl in Sachsen: „Das schlägt aufs Gemüt“

Karl-Heinz Paqué ist Vorsitzender der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung und lehrt an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Volkswirtschaftslehre. Von 2002 bis 2006 war er Finanzminister in Sachsen-Anhalt. Paqué wuchs in Saarbrücken auf, lebt und arbeitet aber seit langem in Magdeburg und Berlin.



WirtschaftsWoche: Herr Paqué, die FDP hat es nicht geschafft, in Brandenburg und Sachsen in den Landtag gewählt zu werden. Warum schlägt sich die Unzufriedenheit mit den Regierungen in Bund und Ländern nicht stärker in Unterstützung für Ihre Partei nieder?



Karl-Heinz Paqué: In Sachsen und Brandenburg sind wir teilweise aus taktischen Gründen nicht gewählt worden – einige wollten trotz Sympathie für uns den CDU- beziehungsweise SPD-Ministerpräsidenten im Kopf-an-Kopf-Rennen gegen die AfD stärken, andere wollten den emotionalisierten Protest. Generell hat das Thema Wirtschaft momentan nicht die Aufmerksamkeit, die es verdient. Sonst hätten wir es leichter.