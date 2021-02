Wahl-Proteste Merkel fordert unverzügliches Ende der Gewalt in Belarus

Ein halbes Jahr nach der von vielen Staaten nicht anerkannten Wahl in Belarus hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ein Ende der Gewalt gegen die dort friedlich protestierenden Bürger gefordert. „Wir rufen die politische Führung in Minsk auf, die Repression unverzüglich zubeenden und die politischen Gefangenen freizulassen“, sagte die CDU-Politikerin am Samstag in ihrer wöchentlichen Videobotschaft.