Wahl-Sonntag Landtagswahlen in Bayern und Hessen – die aktuellen Zahlen

In Bayern und Hessen werden die Landtage neu gewählt. Die Abstimmungen am Sonntag gelten auch als bundespolitischer Stimmungstest zur Halbzeit der Legislaturperiode des Bundestags, in beiden Ländern zusammen lebt mehr als ein Fünftel der deutschen Bevölkerung. Die Wahllokale öffneten um 8.00 Uhr und sind noch bis 18.00 Uhr geöffnet. In jüngsten Umfragen vor den Wahlen lagen in beiden Ländern die Unionsparteien mit ihren Ministerpräsidenten – die CSU mit Markus Söder in Bayern und die CDU mit Boris Rhein in Hessen – klar vorn.