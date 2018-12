 Wahl von Kramp-Karrenbauer: Nach Führungswechsel – Union gewinnt in der Wählergunst

BerlinDie Wahl Annegret Kramp-Karrenbauers zur neuen CDU-Chefin beschert der Union deutliche Stimmengewinne: Im neuen RTL/n-tv-Trendbarometer legen CDU/CSU um drei Punkte auf 32 Prozent zu. Unmittelbar vor dem CDU-Parteitag am Freitag und Samstag hatte die Union noch bei 29 Prozent gelegen. Die Grünen verlieren in der am Montag veröffentlichten Wahlumfrage im Gegenzug drei Prozentpunkte auf 19 Zähler.