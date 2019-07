Wahlausschuss: AfD-Liste teilweise ungültig: Nur 18 Kandidaten bei Landtagswahl in Sachsen

KamenzDie AfD in Sachsen kann nur mit 18 statt wie geplant 61 Kandidaten zur Landtagswahl am 1. September antreten. Der Landeswahlausschuss in Kamenz hat am Freitag nur die ersten Plätze der Liste bestätigt, wie eine Sprecherin sagte. Die Sitzung dauerte am frühen Nachmittag noch an.