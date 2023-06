Wahlen AfD spekuliert auf Wahlerfolg in Thüringen - Erster Landrat?

25. Juni 2023 | Quelle: dpa

Ein Wahlplakat der AfD hängt an der Bundesstraße 89 im Landkreis Sonneberg. Bild: Bild: dpa

Zehn Jahre nach ihrer Gründung will die AfD in Thüringen erstmals ein kommunales Spitzenamt erobern. Sie hat heute im Kreis Sonneberg die Chance, ihren ersten Landrat in Deutschland ins Amt zu bringen. In einer Stichwahl soll entschieden werden, ob ihr Bewerber Robert Sesselmann oder der amtierende CDU-Landrat Jürgen Köpper in den nächsten sechs Jahre das Sagen in dem Kreis an der Grenze zu Bayern hat.